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        Muş'ta gençler yaz tatilini GSB Gençlik Yaz Kulübü ile dolu dolu geçiriyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" faaliyetlerine katılan çocuk ve gençler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:27
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        Muş'ta gençler yaz tatilini GSB Gençlik Yaz Kulübü ile dolu dolu geçiriyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" faaliyetlerine katılan çocuk ve gençler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde okulların kapanmasıyla 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gencin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri için "GSB Gençlik Yaz Kulübü" programı hazırlandı.

        Muş'ta da Gençlik Merkezi'nde başlatılan program kapsamında 8 gençlik lideri ve 15 gönüllü tarafından çocuk ve gençlere yönelik kültür, sanat, spor, eğlence ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Yaz tatilini kente geçiren çocuk ve gençler, dene-yap atölyesi, okçuluk, akıl oyunları, bağlama, keman, geri dönüşüm, resim ve ebru kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

        30 Haziran-6 Eylül tarihlerinde yürütülecek etkinliklerle 7 bin 500 öğrencinin kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturulması hedefleniyor.

        - "Gençler ve çocuk bizim geleceğimiz"

        Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, AA muhabirine, çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Gençlerin etkinliklere katılarak yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirdiğini belirten Kardaş, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın okul dışında kalan zamanlarını gençlik merkezlerinde geçirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençler ve çocuk bizim geleceğimiz. Devletimizin bütün imkanlarıyla yanlarındayız. Deneyap atölyelerimiz, akıl zeka, bağlama, keman, geri dönüşüm, resim ve ebru gibi kültürel ve sanatlar kurslarımız var." dedi.

        Gençleri etkinliklere katılmaya davet eden Kardaş, şöyle konuştu:

        "Çocuklar, gençlik merkezlerimize geldiklerinde sadece eğlenmekle kalmıyor, burada kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek faaliyetler yapıyoruz. Liderlerimizin öncülüğünde hem il merkezinde hem bütün ilçelerimizde GSB Gençlik Yaz Kulübü faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençlik merkezlerimiz okulların kapanmasıyla cıvıl cıvıl ve daha hareketli. Burası gençlerin ve çocukların yeri. Gençlik merkezimiz gençlerle güzel. Bütün gençlerimizi yaz tatilinde merkezlerimize bekliyorum. Ailelerimize çağrıda bulunuyorum, lütfen çocuklarınızı buralara getirin."

        Etkinliklere katılan 10 yaşındaki Bedirhan Araz Çamlıca ise "Gençlik merkezinde akıl ve zeka oyunları oynadık. Müzik eşliğinde eğlendik, ok attık. Günüm burada çok güzel geçiyor, mutlu oldum. Arkadaşlarımla oyunlar oynadım. Yaz tatil çok güzel geçiyor." dedi.

        Gençlerden Havva Gürtürk de "Her gün buraya geliyorum. Buraya gelmek için hafta sonunun çabuk geçmesini istiyorum. Her gün farklı etkinlik yapıyoruz. Çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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