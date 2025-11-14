Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta şehit 20 asker için mevlit programı düzenlendi

        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için Muş'ta mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:56
        Muş'ta şehit 20 asker için mevlit programı düzenlendi
        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için Muş'ta mevlit okutuldu.

        Muş Bedensel Engelliler Derneğince Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, şehit olan 20 asker anıldı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

        Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, gazetecilere, vatanın birliği ve bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkacaklarını belirten Korkmaz, programa katılanlara teşekkür etti.

        Programa, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan ve dernek üyeleri katıldı.

