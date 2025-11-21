Bulanık Kaymakamı Koşansu, ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinledi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Koşansu, hane ziyaretleri kapsamında Özgörür beldesinde vatandaşların evine konuk oldu.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Koşansu, insanların sorunlarına çözüm bulmak için ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

İlçe sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

"Eğitim bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın okula devam etmeleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle her aileyle tek tek görüşüyoruz ve çocuklarımızın geleceği için birlikte planlar yapıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma, devletimizin en güçlü yanlarından biridir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Her başvuru, her talep bizim için önemlidir ve takipçisi olacağız."

Uzgörür beldesinin ardından Abdalbeyazıt, Arı ve Alagez mahallelerinde ziyaretler gerçekleştiren Koşansu'ya, Uzgörür Belde Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa eşlik etti.