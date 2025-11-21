Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık Kaymakamı Koşansu, ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinledi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:32
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinledi
        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle ilçe sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Koşansu, hane ziyaretleri kapsamında Özgörür beldesinde vatandaşların evine konuk oldu.

        Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Koşansu, insanların sorunlarına çözüm bulmak için ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

        İlçe sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

        "Eğitim bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın okula devam etmeleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle her aileyle tek tek görüşüyoruz ve çocuklarımızın geleceği için birlikte planlar yapıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma, devletimizin en güçlü yanlarından biridir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Her başvuru, her talep bizim için önemlidir ve takipçisi olacağız."

        Uzgörür beldesinin ardından Abdalbeyazıt, Arı ve Alagez mahallelerinde ziyaretler gerçekleştiren Koşansu'ya, Uzgörür Belde Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

