Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Aile Destek Merkezleri ve Hanım Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyer kadınların gününü kutladı.

        Kursiyerlerle sohbet eden ve yaptıkları ürünleri inceleyen Korkmaz, kadın çalışanlara karanfil hediye etti.

        Kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Kadınlarımızın emeği, fedakarlığı ve üretkenliği toplumumuzun gelişmesinde büyük rol oynuyor. Merkezlerimiz sayesinde kadınlarımız hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde yer alıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı
        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı
        Muş Valisi Çakır, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
        Muş Valisi Çakır, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
        Muş'ta 40 köy yolu kapandı, mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Muş'ta 40 köy yolu kapandı, mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Bulanık'ta Ahıska Türkleri için etkinlik yapıldı
        Bulanık'ta Ahıska Türkleri için etkinlik yapıldı
        Malazgirt'te muhtarlar iftar programında bir araya geldi
        Malazgirt'te muhtarlar iftar programında bir araya geldi
        Bulanık'ta "Ahıskalılar Gecesi" coşkusu
        Bulanık'ta "Ahıskalılar Gecesi" coşkusu