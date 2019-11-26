ABD’deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi

Amerika’da 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında ikinci olan İbrahim Boran, Muş’taki çocuklara oyuncak göndererek onları sevindirdi.



New York’un sembollerinden, 102 katlı Empire State için 17 Haziran9 Eylül 2019 tarihlerinde, uluslararası katılımlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den yaklaşık 2 bin fotoğraf yer aldı. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran, bu yarışmada çektiği fotoğrafıyla 2. oldu. İbrahim Boran, çocukları da unutmadı. Boran, çocukluğunda özenle kullandığı onlarca oyuncağını Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderdi. Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki yetkililer, oyuncakları çocuklara dağıtmak üzere teslim aldı.

MUŞ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

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