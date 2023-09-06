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        Haberler Gündem Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu - Güncel haberler

        Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

        Muş'un Bulanık ilçesi Karaağıl köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne giren çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:30
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        Serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
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        Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Murat Nehri’nin kıyısına giden 15 yaşındaki Berkan Dağ, serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra akıntıya kapılan Dağ'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        Olay yerine gelen AFAD ve Bulanık Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Dağ'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Dağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        Köy muhtarı Kerem Tanrıkulu, AA muhabirine, Berkan Dağ'ın 8 arkadaşıyla piknik yaptığını söyledi.

        Dağ’ın, arkadaşlarının uyarısına rağmen suya girdiğini anlatan Tanrıkulu, “Berkan akıntıya kapılınca arkadaşları kurtarmaya çalışıyor ama su derin olduğu için çıkaramıyorlar.” diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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