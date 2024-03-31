Muş Belediye başkan adayları kimlerdir? Muş Belediyesi hangi partide? Muş Belediye başkanı kimdir?
Muş Belediyesi hangi partide? Muş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Muş Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Muş Belediyesini hangi parti kazandı ve Muş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Muş yerel seçim sonuçları..
Muş BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Muş Belediye Başkanlığını 15919 alınan oy ve %34.76 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Feyat Asya kazanmıştır.
Muş Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Halkların Demokratik Partisi 2
Muş BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİFEYAT ASYA - AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇANGA - CHP Muş Belediye Başkan Adayı ŞEREFETTİN YATCİ - İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ - BĞMSZ Muş Belediye Başkan Adayı SIRRI SÖYLEMEZ - DEM Parti Muş Belediye Başkan Adayı SELİM BIYIK - DSP Muş Belediye Başkan Adayı LEVENT TUNÇEL - TKP Muş Belediye Başkan Adayı RIDVAN BOZ - SP Muş Belediye Başkan Adayı CESİM YILMAZ - HÜDAPAR Muş Belediye Başkan Adayı MEDENİ ZENGİN - Gelecek Partisi Muş Belediye Başkan Adayı ÖMER ÇAVUŞ - MP Muş Belediye Başkan Adayı HATİCE KARA - HKP Muş Belediye Başkan Adayı ARJİN AVCİ - TKH Muş Belediye Başkan Adayı AZİZ SÜNE - YENİDEN REFAH Muş Belediye Başkan Adayı MEHMET BEŞİR KARA - ZP Muş Belediye Başkan Adayı EBUBEKİR AKARSU - DEVA Muş Belediye Başkan Adayı AHMET KADİR AKTACİR - BTP Muş Belediye Başkan Adayı
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