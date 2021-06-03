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Musa Orhan kimdir? Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir?

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir? İşte detaylar...

Musa Orhan kimdir? Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir?

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında tutuksuz yargılama kararı verildi.

EZGİ MOLA MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Dava sonrasında Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek yağdı ve Twitter'da #EzgiMolaYalnızDeğildir hashtag'i açıldı. Kendisine destek olanlara teşekkür eden oyuncu, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

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