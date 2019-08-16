Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Müşahede nasıl yazılır? Müşahede ne demek? Müşahede TDK imla

Müşahede kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Müşahede mi, müşahade mi doğru? Müşahede kelimesinin sözcük anlamı nedir? İşte cevabı...

Müşahede nasıl yazılır

Müşahede ne demek? Müşahede sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı Müşahede mi, müşahade mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

MÜŞAHEDE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müşahede şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "müşahade" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "müşahede"dir. 

MÜŞAHEDE NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "görme, gözlem" olan müşahede, Arapça kökenlidir. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2019 ek tercihler ne zaman?
GÜNDEMÜniversite ek tercihler ne zaman başlıyor?
2019 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
GÜNDEM2019 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Son dakika... Basın İlan Kurumu Müdürü Karaca görevden alındı
GÜNDEMBasın İlan Kurumu Müdürü Karaca görevden alındı
Son dakika... Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
GÜNDEMKaplumbağayı kurtarmak istedi canından oldu
Son dakika... Maltepe'de çakmak gazı evi yaktı
GÜNDEMMaltepe'de çakmak gazı evi yaktı!
Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu
GÜNDEMBaba ile oğlu denizde boğuldu
Cuma Hutbesi 16 Ağustos 2019! Diyanet Cuma Hutbesi "Güvenli Bir Hayat İçin Afetlere Hazır Olalım
GÜNDEMCuma Hutbesi 16 Ağustos 2019!
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEMDüzce ve Aydın'da traktör kazası: 2 ölü
Kocaeli'de silahlı kavga: 17 yaralı
GÜNDEMKocaeli'de silahlı kavga: 17 yaralı
En güzel Cuma mesajları 2019! 16 Ağustos'a özel en güzel resimli cuma mesajları gönderin... Hayırlı Cumalar!
GÜNDEMEn güzel cuma mesajları ve sözleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X