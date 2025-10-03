MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) 25'inci yılını kutladı. Geceye MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, MSG YK üyesi Birol Namoğlu, MSG YK üyesi Zeynep Talu, Ömür Gedik, Güliz Ayla, Çakal, Murat Evgin ve Canozan gibi pek çok MSG üyesi müzisyenin yanı sıra basın mensupları ve MSG dostları da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, gecede yaptığı konuşmada sanatçıların emeğini koruma yolunda 25 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla beraber bu özel yıl dönümü gecesinin, sanatçılar arasındaki dayanışmayı pekiştiren ve müzik dünyasının kalbinde unutulmaz bir hatıra bırakan bir buluşma olduğunu belirtti.

"HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Ferhat Göçer, "Nereye baksam bir dostumu, bir meslektaşımı görüyorum. Bizler hayatını müziğe adamış insanlarız ve sizler de bu yolculuğun en değerli partnerlerisiniz. Söz yazarlarımız, yapımcılarımız, müziğe gönül veren tüm dostlarımız… Hep birlikte 25 yıldır bize güç verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yükümüzü sırtlanan, zor şartlar altında bu mücadeleyi sürdüren tüm profesyonel ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bugüne kadar görev almış tüm başkanlarımızı tek tek yürekten selamlıyorum" ifadelerini kullandı.