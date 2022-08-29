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Elon Musk iklim değişikliğinden daha büyük tehdidi açıkladı: Endişeliyim

SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk, doğum oranlarının düşüklüğünün medeniyet için iklim değişikliğinden daha büyük bir tehdit olduğunu öne sürdü.

Musk iklim değişikliğinden daha büyük tehdidi açıkladı
Musk, 'iklim değişikliğinden de büyük' tehdidi açıkladı
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HABERTURK.COM

Elon Musk, 26 Ağustos Cuma günü Twitter hesabından, düşük doğum oranları nedeniyle nüfus çöküşünün insanlık için küresel ısınmadan daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Ancak bu Musk'ın doğum oranlarındaki düşüş konusunda ilk uyarısı değil.

"KÜRESEL ISINMADAN DAHA BÜYÜK SORUN"

Aynı gönderide Musk, doğum oranlarının katlanarak yavaşlaması ve ölüm oranlarının artmasıyla nüfus çöküşünün dünyanın 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük sorun olacağını belirtti. Musk, doğum oranlarının düşmesinin küresel ısınmadan daha büyük bir sorun olduğunu belirterek 'Bu sözlerimi not edin" dedi ancak iklim değişikliğinin detamamen göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunu da kabul etti.

Konuya ilişkin bir kullanıcının Twitter'da "İnsanlar gelecek konusunda çok karamsar olduğu için daha az çocuk sahibi mi oluyorlar? İnsanları gelecek hakkında daha iyimser olmaya teşvik edtmek çözümün bir parçası mı?" sorusuna Musk "Evet" derken, tek çözümün daha fazla çocuk sahibi olmak olduğunu da sözlerine ekledi.

"ENDİŞELİYİM"

Bu açıklamaların ardından Musk doğum oranlarına ilişkin yeni açıklamalarda da bulundu. Musk, doğum oranları konusunda, uygarlığı sürdürmek konusunda yeterli çocuğa sahip olunup olunmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti ve "Herkesin çocuk sahibi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'UZUN' YAŞAMA KARŞI

9 çocuk sahibi olan Musk nüfus büyümesinin önemine dikkat çekerken insanların uzun yaşaması konusunda ise farklı düşünceye sahip.

İnsanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirten Musk "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" demişti.

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor. Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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