Musk, 'iklim değişikliğinden de büyük' tehdidi açıkladı

Elon Musk, 26 Ağustos Cuma günü Twitter hesabından, düşük doğum oranları nedeniyle nüfus çöküşünün insanlık için küresel ısınmadan daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Ancak bu Musk'ın doğum oranlarındaki düşüş konusunda ilk uyarısı değil.

"KÜRESEL ISINMADAN DAHA BÜYÜK SORUN"

Aynı gönderide Musk, doğum oranlarının katlanarak yavaşlaması ve ölüm oranlarının artmasıyla nüfus çöküşünün dünyanın 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük sorun olacağını belirtti. Musk, doğum oranlarının düşmesinin küresel ısınmadan daha büyük bir sorun olduğunu belirterek 'Bu sözlerimi not edin" dedi ancak iklim değişikliğinin detamamen göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunu da kabul etti.

Konuya ilişkin bir kullanıcının Twitter'da "İnsanlar gelecek konusunda çok karamsar olduğu için daha az çocuk sahibi mi oluyorlar? İnsanları gelecek hakkında daha iyimser olmaya teşvik edtmek çözümün bir parçası mı?" sorusuna Musk "Evet" derken, tek çözümün daha fazla çocuk sahibi olmak olduğunu da sözlerine ekledi.