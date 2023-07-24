Musk, Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirdi! "Yavaş, yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz"

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TWİTTER'IN DEĞERİ ÜÇTE BİR AZALDI

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından beri yaptığı en büyük değişikliklerden birisi olacağını belirten Fidelity, Twitter'ın değerinin artık üçte bir oranında azaldığını söyledi.

Ancak Musk'ın planı bir logo ve isminden çok daha falzası gibi görünüyor.

Kaynak: Mashable