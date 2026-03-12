Canlı
        Haberler Dünya Muskat’ta İstiklal Marşı anıldı: Türkiye’nin bağımsızlık ruhu sınırları aştı | Dış Haberler

        Muskat’ta İstiklal Marşı anıldı: Türkiye’nin bağımsızlık ruhu sınırları aştı

        Yunus Emre Vakfı'nın Muskat'ta düzenlediği törende, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıl dönümü anıldı. Bölgedeki gerilimin gölgesinde gerçekleşen etkinlikte, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi Ummanlı konukların katılımıyla paylaşıldı

        Giriş: 12.03.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Savaşın gölgesinde İstiklal Marşı

        Ortadoğu’nun gerilim hattında, savaş uçaklarının ve füzelerin konuşulduğu bir coğrafyada, Türkiye’nin bağımsızlık ruhu bu kez Umman’ın başkenti Muskat’ta yankılandı. Yemen’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suudi Arabistan’dan Körfez’in kritik geçitlerine kadar uzanan geniş bölgede savaş ve güç mücadelesinin gölgesi hissedilirken, binlerce kilometre uzakta düzenlenen bir programda Türk milletinin bağımsızlık destanı bir kez daha hatırlandı. Yunus Emre Vakfı’nın Muskat’ta düzenlediği ve Habertürk’ün de davetli olduğu törende İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümü anıldı. Programda, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesi Ummanlı konukların da katılımıyla anlatıldı.

        "TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIK RUHU BU KEZ UMMAN’IN BAŞKENTİ MUSKAT’TA YANKILANDI"

        Törende konuşan Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ortadoğu’nun büyük bir kırılma döneminden geçtiğini vurgulayarak, bölgede yaşanan krizlerin ve Körfez’de yükselen gerilimlerin tarihten alınması gereken dersleri hatırlattığını söyledi. Hekimoğlu, “Ortadoğu’da dengelerin altüst olduğu, savaşların ve güç mücadelelerinin yaşandığı bu dönemde en büyük temennimiz, tarihin bir daha bize yeni bir İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmamasıdır” ifadelerini kullandı. Büyükelçi Hekimoğlu, İstiklal Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, bir milletin özgürlük iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

        "EN BÜYÜK TEMENNİMİZ, TARİHİN BİR DAHA BİZE YENİ BİR İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMAK ZORUNDA BIRAKMAMASIDIR"

        Türkiye’nin Muskat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ahmet Demir ise konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’den Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreçte ortaya koyduğu liderliğin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için barış ve adalet fikrini temsil ettiğini ifade etti. Demir, Atatürk’ün askeri ve siyasi vizyonunun bugün hâlâ uluslararası ilişkilerde saygıyla anılan bir miras olduğunu dile getirdi.

        "LİDERLİĞİN YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, TÜM DÜNYA İÇİN BARIŞ VE ADALET FİKRİNİ TEMSİL ETTİĞİNİ"

        Törende yapılan konuşmalarda ayrıca 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve Türk topçusunun isabetli atışlarıyla İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı’nı geçme girişiminin başarısızlığa uğratıldığı hatırlatıldı. Bu destansı direnişin Milli Mücadele’ye ilham verdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli kilometre taşlarından biri olduğu ifade edildi.

        "TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN EN GÜÇLÜ SİMGELERİNDEN BİRİ"

        Programda İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmesinin yalnızca bir marşın kabulü olmadığı, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan bu mısraların, yokluk ve zorlukların yaşandığı bir dönemde millete umut verdiği ve vatan sevgisi ile özgürlük ruhunu en güçlü şekilde yansıttığı ifade edildi.

        "TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK AZMİNİ TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİĞİ"

        Muskat’ta düzenlenen programın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Umman halkının Türk milletine duyduğu yakınlık ve güven oldu. Osmanlı döneminden bu yana Türklerle güçlü tarihi bağlara sahip olan Ummanlılar, törende yapılan konuşmaları ve İstiklal Marşı’nın anlamını büyük bir ilgiyle dinledi. Ummanlı konuklar, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yalnızca bir tarih hikâyesi olarak değil, bugün hâlâ bölgeye ilham veren bir direniş ve özgürlük örneği olarak gördüklerini ifade etti.

        "UMMAN HALKININ TÜRK MİLLETİNE DUYDUĞU YAKINLIK VE GÜVEN"

        Ortadoğu’nun savaşlarla, krizlerle ve güç mücadelesiyle sarsıldığı bir dönemde Muskat’ta verilen mesaj ise oldukça anlamlıydı: Füzelerin konuşulduğu bir coğrafyada bile Türk milletinin bağımsızlık ruhunu anlatan İstiklal Marşı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası unutulmuyor. Binlerce kilometre uzakta yankılanan bu anma töreni, Türk halkının tarihine yazdığı bağımsızlık destanının yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve kardeş halkların hafızasında da güçlü bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

        #muskat
        #istiklal marşı
        #haberler
