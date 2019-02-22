Muslera ve Mariano'dan VAR isyanı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Benfica ile 0-0 berabere kalarak elenen Galatasaray'da Fernando Muslera sert açıklamalar yaptı. Hakem hatalarına isyan eden Uruguaylı eldiven "Çok üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyorum ama çok da etmek istemiyorum. Çok hak ettiklerini düşünmüyorum. İki maça bakıyoruz. İlk maçta haksız bir penaltı, bugün bir ofsayt veriliyor, hiç ofsayt ile alakası yok! Pazartesiden hafta bitene kadar %100 çalışıyoruz ama başkalarının kararları yüzünden elenmek bizim canımızı gerçekten çok acıtıyor. İlk maçta da, bugün de bunu gördük. Hak etmediğimiz bir şekilde hakem kararlarıyla, başkalarının kararlarıyla elenmek canımızı çok acıtıyor" ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ AVRUPA LİGİ'NE ÖNEM VERMİYORSUNUZ"

Muslera, Avrupa Ligi'nde VAR olmamasını eleştirerek sözlerini şöyle noktaladı: "VAR'ın olmaması adaletsiz. Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyorsa, Avrupa Ligi'nde de uygulanmalı. Demek ki siz Avrupa Ligi'ne o kadar önem vermiyorsunuz. Bugün ve ilk maçta VAR sistemi olsaydı, şu anda turu geçen takım biz olurduk."

MARİANO: VAR OLSA FARKLI OLURDU

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano da Muslera gibi VAR tepkisi göstererek şunları söyledi: "Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, eğer konuşursanız ceza alabiliyorsunuz. İlk maçta penaltı olmazdı, bu maçta ofsayt olmazdı, gol verilirdi ama şu anda yapacak bir şey yok. VAR olsa çok farklı olurdu. İki stoperimizin de katkısı tartışılmaz. Bugün gol yemedik ama amacımız gol atmaktı. Belki de bunu başardık ama hakem sayesinde bu engellendi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."