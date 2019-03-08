Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Erzurum deplasmanında 2 puan bırakıp dönerek şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray’da son birkaç gündür çıkan olumsuz haberler Florya’nın canını sıktı. Başakşehir’in Fenerbahçe deplasmanında puan kaybetmesi durumunda ve Antalya’yı yenmeleri halinde yarışın yeniden kızışacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının motivasyonunu korumanın hesaplarını yapıyor.

Ancak bu sezon performansıyla eleştiri alan Fernando Muslera’nın satılacağı yönündeki haberler Uruguaylı eldivenin kulağına gidiyor. Diğer yandan sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan’la yola devam edilmeyeceği şeklinde çıkan haberler de deneyimli oyuncunun kafasının karışmasına neden oldu. Galatasaray’da mutlu olduklarını her fırsatta dile getiren iki kaptanın belirsizlik yaşaması, Sarı-Kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Kaptanlarının çıkan haberlerden rahatsız olduğunu bilen Galatasaray yönetimi, dün yaptıkları açıklamayla iki oyuncusunun da yüreğine su serpti.