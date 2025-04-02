Musluktan damlayan suyun sesi sizi çıldırtıyorsa "misofoni" sahibi olabilirsiniz!

Bazı sesler neden bazı insanlar için dayanılmaz hale gelir? Misofoni adı verilen bu durum, tetikleyici seslere karşı yoğun duygusal ve fiziksel tepkiler verilmesine neden olur. Misofoninin nedenleri, belirtileri ve başa çıkma yöntemlerini sizin için derledik...

MİSOFONİ NEDİR?

Günlük hayatta duyduğunuz bazı sesler sizi aniden sinirlendiriyor mu? İçinizde kontrol edilemez bir öfke, kaygı veya tiksinti mi uyandırıyor? Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, misofoniye sahip olabilirsiniz. Misofoni, belirli seslere karşı aşırı hassasiyet geliştiren bir durumdur ve bu sesler duyulduğunda kişide yoğun duygusal ve fiziksel tepkilere neden olabilir.

Misofoni, herkesi farklı şekillerde etkileyebilir. Kimi insanlar sadece tek bir sese karşı duyarlı olurken, kimileri birden fazla sesi tahrik edici bulabilir. Aynı zamanda bu durumun şiddeti de kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı insanlar duydukları sese tepki vermezken, bazıları düşünmeden refleksif bir şekilde tepki verebilir.

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KİMLERİ ETKİLER?

Araştırmalar, misofoninin herkesi etkileyebileceğini ancak kadınlarda daha yaygın görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu rahatsızlığın gelişme yaşı kesin olarak bilinmese de, genellikle ergenlik döneminde ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak, bu durumu etkileyen diğer faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

MİSOFONİ NE KADAR YAYGINDIR? Mevcut verilere göre, misofoninin toplumda her beş kişiden birinde görülebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumun farkındalığı yeterince yaygın olmadığı için, gerçek sayının daha fazla olabileceği de belirtilmektedir. MİSOFONİNİN BELİRTİLERİ VE SEBEPLERİ Misofoni belirtileri, genellikle "savaş ya da kaç" tepkisini tetikler. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir: Duygusal Tepkiler: Öfke Kaygı Tiksinti Korku Rahatsızlık Fiziksel Tepkiler: Kan basıncında artış REKLAM Kalp hızında yükselme Tüylerin diken diken olması Terleme Davranışsal Tepkiler: Tetikleyici sesin olduğu ortamdan kaçma Tepki olarak sesli ya da fiziksel yanıt verme Tetikleyici sesi durdurmaya çalışma Sesin kaynağına öfkeli tepkiler verme (nadir) EN SIK GÖRÜLEN TETİKLEYİCİ SESLER Misofoni her tür sesi tetikleyebilir ancak en yaygın olanlar şunlardır: Yeme-içme sesleri: Ağız şaltırtma, çiğneme, yutkunma, yüksek sesle içme. Nefes alma sesleri: Hırlama, burnu çekme, öksürme.