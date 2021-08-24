Başarılı oyunculuklarıyla vizyona girdiği yıldan itibaren adından sıkça söz ettiren Müslüm filmi araştırılıyor. Özellikle çocuk oyuncuların performanslarıyla sinema severlerin ilgisini kazanan Müslüm filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üsteniyor. İşte Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve film hakkında merak edilenler...

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NE?

Yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm filmi, Müslüm Gürses'in hayatını konu alıyor. 2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm'ün İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurması filmin ana temasını oluşturuyor.

MÜSLÜM FİLMİNDE ÇALAN ŞARKILAR

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı 05.02

Haydar Haydar 05.31

Uzun İnce Bir Yoldayım 02.58

Adana’ya Gel Gidek 01.57

İpek Giyer Yarim 03.51

Sevda Yüklü Kervanlar 04.05

İsyankar 04.42

Mutlu Ol Yeter 04.37

İtirazım Var 05.36

Taşa Verdim Yanımı 03.16

Yeşil Ördek Gibi 03.42

Bunca Gamı Bunca Derdi 03.48

Sevenler Anlar 02.29

Yıllar Utansın 06.20

Nilüfer 03.59

Acı 04.33

Aşk 04.32

Kardeş Hasreti 01.58

Şarkıcı 04.20

Yalnızlık 03.32

Kimde Kabahat 02.22

Haydar Haydar(Kapanış Şarkısı)03.20