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Mustafa Can Keser kimdir? Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser hakkında

Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Mustafa Can Keser kimdir? İşte Mustafa Can Keser hakkında detaylar haberimizde...

Mustafa Can Keser

Mustafa Can Keser kimdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Sihirli Annem dizisinde Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan oyuncu sunucu Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldığı iddia edildi. Öte yandan 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Ersubaşı 2. çocuğunun doğumu için gün sayıyor.

MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO’su olarak iş hayatını sürdürüyor.

 

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