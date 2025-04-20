Mustafa Ceceli: Duayenlerin yanında yetiştik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müzik kariyerinde 15'inci yılını kutlayan Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı.

15 yıl boyunca toplam 150 şarkı seslendirdiğini dile getiren Mustafa Ceceli, konsere gelen müzikseverlere; özel olarak seçtiği 30 şarkı seslendirdi.

Sezen Aksu’nun yeni albümündeki 7 şarkının düzenlemesini üstlendiğini açıklayan Mustafa Ceceli; "Onun hem hayranı hem de öğrencisiyim. Albümdeki şarkıları çok beğendim" dedi. Geriye dönük başarıları hakkında konuşurken; "Bana hayalimin ne olduğunu sorduklarında, kalıcı olmak istediğimi söylerdim. Biz duayenlerin yanında yetiştik. Onlar gibi uzun soluklu bir kariyer istiyordum. Bu yolu yarıladığımı düşünüyorum ama bu yolda yalnız değilim, ekibimle geldim" ifadelerini kullandı.

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Semicenk için övgü dolu sözler sarf eden Mustafa Ceceli; "Harika bir ses, duruş ve karizması var" dedi. Ceceli, en büyük hayalinin Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi klasikleşen eserler bırakmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yakında 'Misafir' adlı yeni bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacağını duyuran Mustafa Ceceli, yaz aylarına doğru ise Sezen Aksu imzalı Tutuşmuş Karadeniz adlı parçayı yayınlayacağını dile getirdi.