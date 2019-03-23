Mustafa Cengiz kimdir nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz merak konusu oldu. Galatasaray'da bugün yapılan mali kongrede Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemdeki faaliyetleri, mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulüp seçime gidiyor.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Cengiz, (d. 1949, Nizip, Gaziantep) Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve bir çocuk sahibidir.