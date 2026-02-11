MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi 9 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Çiftçi, lise eğitimini Konya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik çalışmalarını sürdüren Çiftçi, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2018 yılında kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine devam etmektedir.

Kamu görevine farklı kademelerde devam eden Çiftçi, 1998 yılında sekiz ay süreyle İngiltere’de bulundu, 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Derinkuyu, Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yapan Çiftçi, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak çalıştı.

Mustafa Çiftçi, 6 Kasım 2018 – 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.