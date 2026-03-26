        Mustafa Denizli: Beklediğimizden daha zor bir oyun oldu

        2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 26.03.2026 - 22:48 Güncelleme:
        "Beklediğimizden daha zor bir oyun oldu"

        2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Romanya'yla kozlarını paylaştı ve rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin zorlu mücadeleyi yorumladı.

        MUSTAFA DENİZLİ: BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ZOR OYUN OLDU

        Beklediğimizden daha zor bir oyun oldu. Romanya, bizimle başa baş mücadele edecek bir kadroya sahip değil. Ama neticede tek maçlık oyunlarda her şey planladığınız gibi gitmeyebilir. Romanya güzel bir takım savunması yaptı, biz de onlara uyum gösterdik. İlk yarıyı çok etkili kullanamadık. Bizim tek bir hedefimiz vardı Dünya Kupası'na katılmak, bu konuda son aşamaya geldik.

        OĞUZ ÇETİN: ÖYLE YA DA BÖYLE KAZANILMASI GEREKEN MAÇTI

        Bu maç, öyle ya da böyle kazanılması gereken bir maçtı; kazanmayı bildik. İç sahada oynamanın hem avantajı hem dezavantajı var. Bireysel olarak Romanya’dan çok daha iyi bir takımız. Romanya'nın takım halinde blok savunma yapacağını biliyorduk. Onların hücum geçişlerini de mükemmel bir şekilde engelledik. Stoperler hiç risk almadan doğru oynadılar. Maçın oyuncularından bir tanesi İsmail oldu, yapabilecek geçişleri kesen bir oyuncu vardı sahada.

