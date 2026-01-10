Mustafa Denizli: Fenerbahçe kupayı hak eden taraftı

Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin zorlu mücadeleyi yorumladı.

"GUENDOUZI ÇOK MÜCADELE EDEN BİR FUTBOLCU"

Bu akşam ilk defa forma giyen bir Guendouzi vardı, oynadığı tüm takımlarda ceza sahası içerisinde gol atan bir oyuncu değil. Çok çalışkan bir futbolcu, golcülük vasfı çok yok ama çok mücadele eden ve takım arkadaşlarına bu sinerjiyi veren bir futbolcu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. İsmail, Fred, Alvarez ve Asensio'dan kurulan orta sahaya 5. oyuncu olarak katıldı. Buradaki 4'lünün özelliklerinin hepsinden yüzde 25 olarak Guendouzi'de var.

OĞUZ ÇETİN: F.BAHÇE KAZANAN TAKIM HÜVİYETİNİ ALDI

Tedesco teknik ve taktik yönden takımı adım adım geliştirmeye ve oyunu geliştirmeye çalışıyor. Kazanan takım hüviyetini alan bir Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de bu derece istekli olmak, taraftar desteğini arkasına almak, böyle bir statta ve böyle bir atmosferde binlerce taraftarın desteğini almak çok önemli. Bu maç, Fenerbahçe'nin yaşadığı zorlu sürecin finaliydi ve psikolojik üstünlüğü ele almak için de önemli bir geceydi. İyi oynadılar denmez ama savaştılar, mücadele ettiler ve 'Bu maçı kazanacağız' dediler. Taraftar için de bu önemli bir mesajdı.