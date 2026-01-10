Mustafa Denizli: Fenerbahçe kupayı hak eden taraftı
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.
Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin zorlu mücadeleyi yorumladı.
"GUENDOUZI ÇOK MÜCADELE EDEN BİR FUTBOLCU"
Bu akşam ilk defa forma giyen bir Guendouzi vardı, oynadığı tüm takımlarda ceza sahası içerisinde gol atan bir oyuncu değil. Çok çalışkan bir futbolcu, golcülük vasfı çok yok ama çok mücadele eden ve takım arkadaşlarına bu sinerjiyi veren bir futbolcu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. İsmail, Fred, Alvarez ve Asensio'dan kurulan orta sahaya 5. oyuncu olarak katıldı. Buradaki 4'lünün özelliklerinin hepsinden yüzde 25 olarak Guendouzi'de var.
OĞUZ ÇETİN: F.BAHÇE KAZANAN TAKIM HÜVİYETİNİ ALDI
Tedesco teknik ve taktik yönden takımı adım adım geliştirmeye ve oyunu geliştirmeye çalışıyor. Kazanan takım hüviyetini alan bir Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de bu derece istekli olmak, taraftar desteğini arkasına almak, böyle bir statta ve böyle bir atmosferde binlerce taraftarın desteğini almak çok önemli. Bu maç, Fenerbahçe'nin yaşadığı zorlu sürecin finaliydi ve psikolojik üstünlüğü ele almak için de önemli bir geceydi. İyi oynadılar denmez ama savaştılar, mücadele ettiler ve 'Bu maçı kazanacağız' dediler. Taraftar için de bu önemli bir mesajdı.
MUSTAFA DENİZLİ: KUPAYI HAK EDEN TARAFTI
Bu akşam şunu söyleyebiliriz ki, Fenerbahçe kupayı hak eden taraftı. Oynadığı istekli futbolla ve mücadeleyle. Belki çok yüksek bir kalite ortaya konmadı ama maçı kazanmak için rakip kaleye ne kadar gitmesi gerekiyorsa giden ve denemelerde bulunan takımdı. Kanat toplarını daha iyi kullanabilse, farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Günay'ın da birkaç tane önemli kurtarışı var.
OĞUZ ÇETİN: FENERBAHÇE DİSİPLİNDEN HİÇ KOPMADI
Her bir Fenerbahçe oyuncusu sahada başarılı ya da başarısız, önemli değil, savaştı. Takım için mücadele etti, disiplinden hiç kopmadı. Temaslı ve agresif oyundan hiç vazgeçmedi. Böyle bir rakibe karşı, Okan Buruk da yeterince tedbirli değildi.