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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mustafa Denizli: Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Futbol dünyasının duayen ismi Mustafa Denizli mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:16
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        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

        Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

        Esasında yarışın tayin edicisi Fenerbahçe... Fenerbahçe'yi çok zor bir maçın beklediğini tahmin ediyordum. Samsunspor, Anadolu takımları içerisinde defansif aksiyonları en iyi yerine getiren takımlardan birisi. Fenerbahçeliler, her şeyin normal olduğunu düşünüyor ama sarı lacivertliler bu maça normal şartlar altında çıkmadı. Türkiye saati ile perşembe günü başlayan Rangers maçı cuma günü bitti. 120 dakika mücadele etmiş, iyi oynamış, maçı kazanmış ve sonunda büyük bir üzüntü yaşamış takım. Futbolcular böyle maçlardan sonra kolay kolay uyuyamaz. Fenerbahçe'nin şanssızlığı milli maç sebebiyle pazartesi gününe maç koyamamaları.

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        Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu Glasgow'da oynadı. Taraftar da o oyunu gördükten sonra çok fazla yıpranmamıştır. Bu akşam da büyük coşkularını gösterdiler. Fakat neticede sert bir rakip vardı. Bu defansları geçmek için bireysel özellikleri üst derece olan futbolcuları arayacaksın. Fenerbahçe'nin hücum hattında bireysel olarak üst düzey yeteneği olan futbolcu yok. Sadece Maximin var o da kadroda yok.

        Fenerbahçe, beklediğimden kötü oynadı. Bir takım fizik olarak kötü olabilir ama kalitesinden bir şey kaybetmez. Samsunspor kalecisini zorda bırakacak bir pozisyon söylemezsin.

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