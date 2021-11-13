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Mustafa Denizli'ye Ender Merter'den sürpriz kutlama

Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Reklam Arkası Ekstra' programının sunucusu Ender Merter, 72 yaşına basan Mustafa Denizli'ye doğum günü sürprizi gerçekleştirdi

Mustafa Denizli'ye Ender Merter'den sürpriz kutlama - Magazin haberleri
Sürpriz kutlama!
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HABERTURK.COM

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün Bloomberg HT'de yayınlanan 'Reklam Arkası Ekstra' adlı programa konuk oluyor. Yayın öncesi sunucu Ender Merter tarafından 10 Kasım'da 72 yaşına basan Denizli'ye sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Organizasyon karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve yeni yaşını Ender Merter ile birlikte kutlayan Mustafa Denizli'nin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Pastanın üzerindeki, "Vazgeçmeyen büyük Mustafa nice, sağlıklı yıllara..." yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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