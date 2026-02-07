Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mustafa Eskihellaç: Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Mustafa Eskihellaç: Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz

        Trabzonspor'un oyuncularından Mustafa Eskihellaç, 3-0 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından, "Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 23:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un oyuncularından Mustafa Eskihellaç, açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

        "Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkabilmek."

        "HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ VE KALİTELİ BİR TAKIM OLMAK"

        Takımın oyun gücüne vurgu yapan Eskihellaç, "İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz karşımızda zorlanıyor. Net bir galibiyet aldık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        OYNADIĞI MEVKİ

        Kendi performansına ve mevkisine de değinen bordo-mavili futbolcu, hücumda oynamaktan keyif aldığını belirterek şunları söyledi:

        "Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Hücum oyuncusuydum. Sağ bek, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor

        Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası son 5 yılda 7 kat artırılarak 699 bin 245 liraya yükseltildi. Baharın müjdecisi olan kardelenler bu yıl da kar yağmadan erken açtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!