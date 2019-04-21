Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mustafa Kaplan: 1 puan her zaman puandır

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Atiker Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “1 puan aldık ama puan her zaman puandır” dedi

Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Atiker Konyaspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Öncelikle kaybettiğimiz şehitler için Allah’tan rahmet diliyorum. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son vuruşlarda daha iyi olsaydık bugün sonuçta 3 puanı alacaktık. Bugün iyi bir Ankaragücü izlettiğimizi düşünüyorum. 1 puan aldık ama puan her zaman puandır, alttakiler kaybedince bizim durumumuzda iyileşecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN ÖNCELİKLİ HEDEFİ LİGDE KALMAK"

Hafta içi çıkan ‘Mustafa Kaplan, Avrupa hayalleri kuruyor’ haberlerine cevap veren Kaplan, “Plan proje koymak için öncelikle sezonun tamamlanması lazım. Ankaragücü’nün öncelikli hedefi ligde kalmak. Herkes Ankaragücü’ne küme düşürüyordu ama ne mutlu bugün 36 puanla bir nebze olsun rahatladık. Avrupa hayaline gelince, ben istemez miyim Ankaragücü’yle Avrupa sahnesine çıkmak” sözlerini sarf etti.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu sözlerine ekleyen Kaplan, “Keşke kulübe gelip görebilseniz. Bu grubun devam edip etmeyeceğini sezon sonu göreceğiz. Gelenler, gidenler olacak. Az önce berabere kalmamıza rağmen başkanımız iyi oyunumuzdan dolayı prim verdi. Her kulüpte sıkıntılar var, elbet bizim kulübümüzde de bazı sıkıntılar var fakat bu yazılıp, çizildiği gibi değil. Transferlerle ilgili hiçbir zaman bir problemim yok. Boyd ve Kitsous’u koruduğumuz zaman gelecek sezona hazır olacağız. Geçmişten de takip ettiğimiz 33 yabancı 44 yerli oyuncu var. Bu oyuncuları güzelce eleyip gelecek sezona iyi başlayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“GELECEK SEZON ANKARA DERBİSİ İZLETECEĞİZ”

İbrahim Üzülmez’in dün oynanan Gençlerbirliği - İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü’yle Ankara derbisi oynamak istediğini söylemesi üzerine konuşan Kaplan, “İbrahim hoca yaptığı açıklama bize onur verdi. Gençlerbirliği’ni dünkü galibiyetinden dolayı kutluyorum. Onlarda artık Süper Lig’e çıktı diyebiliriz. İnşallah gelecek sezonda güzel bir MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği, Ankara derbisi izleteceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanyaspor Fenerbahçe MAÇI CANLI YAYIN - Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? FB
FUTBOLİlk 11'ler belli oldu!
Başakşehir Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ - Lider 'Buruk' kaldı! Zirve karıştı!
FUTBOLLider 'Buruk' kaldı! Zirve karıştı!
İbrahim Yıldız: Galatasaray kazandı, hakem kaybetti!
FUTBOL"Galatasaray kazandı, hakem kaybetti!"
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLİşte Yanal'ın 11'i
Everton Manchester United MAÇ SONUCU - Everton, ManU'yu dağıttı!
FUTBOLEverton, ManU'yu dağıttı!
Kayserispor'dan TFF ve MHK'ye flaş çağrı!
FUTBOLKayseri'den TFF ve MHK'ye flaş çağrı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X