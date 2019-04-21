Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Atiker Konyaspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Öncelikle kaybettiğimiz şehitler için Allah’tan rahmet diliyorum. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son vuruşlarda daha iyi olsaydık bugün sonuçta 3 puanı alacaktık. Bugün iyi bir Ankaragücü izlettiğimizi düşünüyorum. 1 puan aldık ama puan her zaman puandır, alttakiler kaybedince bizim durumumuzda iyileşecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN ÖNCELİKLİ HEDEFİ LİGDE KALMAK"

Hafta içi çıkan ‘Mustafa Kaplan, Avrupa hayalleri kuruyor’ haberlerine cevap veren Kaplan, “Plan proje koymak için öncelikle sezonun tamamlanması lazım. Ankaragücü’nün öncelikli hedefi ligde kalmak. Herkes Ankaragücü’ne küme düşürüyordu ama ne mutlu bugün 36 puanla bir nebze olsun rahatladık. Avrupa hayaline gelince, ben istemez miyim Ankaragücü’yle Avrupa sahnesine çıkmak” sözlerini sarf etti.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu sözlerine ekleyen Kaplan, “Keşke kulübe gelip görebilseniz. Bu grubun devam edip etmeyeceğini sezon sonu göreceğiz. Gelenler, gidenler olacak. Az önce berabere kalmamıza rağmen başkanımız iyi oyunumuzdan dolayı prim verdi. Her kulüpte sıkıntılar var, elbet bizim kulübümüzde de bazı sıkıntılar var fakat bu yazılıp, çizildiği gibi değil. Transferlerle ilgili hiçbir zaman bir problemim yok. Boyd ve Kitsous’u koruduğumuz zaman gelecek sezona hazır olacağız. Geçmişten de takip ettiğimiz 33 yabancı 44 yerli oyuncu var. Bu oyuncuları güzelce eleyip gelecek sezona iyi başlayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“GELECEK SEZON ANKARA DERBİSİ İZLETECEĞİZ”

İbrahim Üzülmez’in dün oynanan Gençlerbirliği - İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü’yle Ankara derbisi oynamak istediğini söylemesi üzerine konuşan Kaplan, “İbrahim hoca yaptığı açıklama bize onur verdi. Gençlerbirliği’ni dünkü galibiyetinden dolayı kutluyorum. Onlarda artık Süper Lig’e çıktı diyebiliriz. İnşallah gelecek sezonda güzel bir MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği, Ankara derbisi izleteceğiz” dedi.