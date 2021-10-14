'Annesine küfür etmedim!' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" programını birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi. Çektiği videoda Ersoy’a sert tepki gösteren Keser’in "Seni diva değil divan yaparlar" sözleri çok konuşuldu.

"KENDİMİ 'DİVA' İLAN ETMEDİM"

Ersoy, Mustafa Keser'in açıklamalarına önceki gün yanıt verdi. "Oturduğum koltuk Mustafa Keser'e battı" diyen ünlü sanatçı, "Ben kendimi 'Diva' ilan etmedim ki! Basın çalışanı arkadaşlarım buna layık görmüşler, benim şöhretim Türkiye hudutları dahilinde değil, dünyada çeşitli yerlerde… Fransa’da iki buçuk saat Osmanlı Musikisi yaptım ve Osmanlı Musiki'sinin Diva'sı diye çok büyük tirajlı mecralarda çıktı. Sen neden bu kadar rahatsız oldun. Türkiye hudutlarının dışına çıkmış insan değilsin ki! Almanya’daki Türk vatandaşlarına konser verdin. Ben Amerika’da, Londra, Royal Albert Hall salonunda konser verdim." dedi.

"ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Mustafa Keser'in annesine küfür ettiğini de söyleyen Ersoy, "Benim annem bir sene önce öldü. Ben babamı gömdüğüm vakit bile ‘baba, anneme selam söyle’ dedim. Ben anneciydim. Annem bana kızardı, telefonu kapatırdı ben yüzsüz yüzsüz defalarca arardım. Baktım telefonu kaldırmıyor, kapıya giderdim. Ben çok anneciydim! Bunu dedim 'baba sen de öldün, annem öldü! Sağ kolum gitti annemle, sen de öldün sol kolum da gitti' sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR TEK KİŞİ 'MUSTAFA KESER BANA KÜFÜR ETTİ' DİYEMEZ"

Bu açıklamaların ardından Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un annesine küfür ettiği iddiasına Youtube kanalı üzerinden yanıt verdi. Keser, "Ben orada fıkralar anlatıyorum millet gülüyor onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez. O videonun aslını koyacağım herkese izleteceğim. Televizyonlarda 'anama küfür etti' diye acıtasyon yapıyor. Benim söylediklerime cevap vermiyor. 'Belgelerle çıkacağım' dedi hala ortada belge yok!" şeklinde konuştu.