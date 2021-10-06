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Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılmıştı. "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" diyen Keser, "Olay yaratacak açıklamalarım olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"ONUN AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

76 yaşındaki sanatçı, yaşananların perde arkasını YouTube kanalında anlattı. Ersoy'u adeta topa tutan Mustafa Keser, "Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor, oradan, buradan, müzisyenlerden duyarız hep... Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları... Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Ağabey bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm... Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz; musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım" dedi.

"OLUMLU DÜŞÜNCELERİMİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım" ifadelerini kullanan Keser, "14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı, geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat... Akşam 20.00'de çıktı. Başlar başlamaz olumlu düşüncelerimin yanlış olduğunu fark ettim" sözleriyle Ersoy'u eleştirdi.

"KAYBEDEN MESLEĞİ BIRAKSIN"

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un 'diva' kelimesini de hak etmediğini söyledi. Keser, "Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı? Bunların hepsi seni 8’e katlar. Seni diva değil, divan yaparlar. Bülent Ersoy, musiki ile ilgili çok bilgili olduğunu, uçan kuşun notasını yazdığını iddia ediyor. Şöyle bir önerim var. Noter tespiti yapsınlar. Konservatuvar hocalarımızdan birkaçı jüri olsun. Bizi imtihan etsinler. En ağır makamları okutsunlar. Hangimiz imtihanı kaybedersek bir diğerinin elini öpsün, 'usta sensin' desin ve mesleği bıraksın. Ben varım." diye konuştu.

"MUSTAFA AĞABEY'DEN ÇOK DAHA SABIRLIYMIŞIM"

İzzet Yıldızhan, önceki gün bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı da Bülent Ersoy ile yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını söyledi. Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) Ağabey'den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım'ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli. Bazı sanatçılar zordur" dedi.

İzzet Yıldızhan

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un orkestrasının KKTC’de tutuklanmasıyla ilgili ise "Bülent Ersoy’a değil arkadaşlara üzüldüm. Ben aynı pozisyonda kalsam Kıbrıs'tan dönmezdim" dedi.

"ORKESTRA BAĞIMSIZ ÇALIŞIYORDU"

Bülent Ersoy’un Kuzey Kıbrıs’taki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi de bir aylık gözetim süresi sonunda 1 aylık hapis cezası aldı. Orkestra ekibi, "Bu kadar aileyi perişan etti" sözleriyle ünlü sanatçıya tepki gösterdi.

Ersoy ise avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti: Orkestra, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İddiaların muhatabı ise müvekkilemin kendisi değildir.

Müzisyenlerin yakın zamanda Bülent Ersoy ve konser organizatörine dava açacağı öğrenildi.