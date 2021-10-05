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Haberler Fiskos Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Bülent Ersoy'u yıkan ölüm

Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, yaşamını yitirdi

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Bülent Ersoy'u yıkan ölüm
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HABERTURK.COM

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz ay evinde düşerek, apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Baba acısıyla sarsılan Ersoy ise üzücü haberi Instagram'dan duyurdu. Ünlü sanatçı, danışmanının, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret Bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur..." açıklamasını paylaştı. Takipçileri ise başsağlığı mesajlarıyla Bülent Ersoy'a destek oldu.

"ANNESİZ KALDIM"

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu... Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah..." demişti.

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