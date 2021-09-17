Bülent Ersoy'un babası hastaneye kaldırıldı 0:00 / 0:00

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan kötü haber geldi. Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Fikret Ersoy, yere düşerek kalça kemiğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

"ANNESİZ KALDIM"

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah." demişti.