Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Mostafa Mohamed ve değerli eşi Hayah Salama Osman'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Mostafa ve eşini tebrik eder, yeni doğan bebekleri Oday Mostafa Mohamed'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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