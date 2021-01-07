Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma dünya evine giriyor. Daha önce dört kez evlenen Serengil, beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

"EVET DEDİM"

Serengil, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

MUSTAFA TOHMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Rahman Tohma, 6 Kasım 1982 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Mustafa Tohma 38 yaşındadır ve Antakyalıdır.

Mustafa Tohma, aile mesleği olan olan çiftçilik yapmaktadır. Ziraat Fakültesi mezunu Mustafa Rahman Tohma, çiftçidir.

Mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürünler üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda birkaç defa modellik de yapmıştır fakat asıl mesleği olan çiftçiliği sürdürmektedir.