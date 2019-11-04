Mustafa Sandal 2017 Azerbaycan Güzellik kraliçesi Razi Aliyeva ile aşk mı yaşıyor?

Son zamanlarda adı birçok güzelle anılan ünlü popçu bu kez de Azerbaycan'ın güzellik kraliçesi ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Sandal dün akşam İstanbul'da Miss Azerbaycan 2017 güzeli Razi Aliyeva ve kadın arkadaşlarıyla birlikte felekten bir gece çaldı. Sandal ile Azeri güzellerin dans ettiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

'Aya Benzer' şarkısı eşliğinde eğlenen Sandal ve Razi Aliyeva'nın bu yakınlığını görenler, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" demekten kendilerini alamadı.

Aliyeva da Sandal ile yer aldıkları bir kareyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"BEKAR ADAMIM"

Mustafa Sandal geçtiğimiz haftalarda, "Ben bekar adamım, evde mi oturacağım? 14 yıl evli kaldım, sadece evime odaklandım. Şimdi tabii ki gezip dolaşacağım" açıklamasında bulunmuştu.