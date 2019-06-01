Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Melis Sütşurup ile aşk yaşayan şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"BU KONU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sevgilisi ile çıktığı Fransa tatilinde Sütşurup’u aldattığı iddia edilen Mustafa Sandal, "Ben açıklamamı Instagram'dan yaptım. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, ilişkimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sandal, hakkında çıkan aldatma haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

'EVLİLİK' SORULARINA YANIT YOK

Mustafa Sandal, geçtiğimiz akşam bir restoranda sevgilisi Melis Sütşurup’la iftar yapmıştı. Mekan çıkışında objektiflere takılan ikiliden Sandal, "Her şey yolunda. İftar yaptık, şimdi eve gidiyoruz" diyerek aracına yönelip, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtsız bırakmıştı.