Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler

Giriş: 28.02.2019 - 09:17 | Güncelleme:  

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 7 yaşına basan çocukları Yavuz'un doğum gününü kutlayan ikili, bir oyun merkezinde pasta kesti

  • 1Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, çocuklarının arkadaşları ile bir araya gelen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, birbirleri ile sohbet etmeden ayrıldı. Mustafa Sandal mekanı hızlıca terk ederken, gazetecilere görüntü vermek istemedi. 

  • 2Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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    Gazeteciler ile sohbet eden Jahovic, "Yavuz'un doğum günü için bir araya geldik, keyifli geçti. Hepinize teşekkür ederim, çok yorgunum" dedi. Sadettin Saran lie geçtiğimiz günlerde çok cimri olduğu iddiası ile ayrıldığı konuşulan şarkıcı, "Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.

  • 3Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 4Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 5Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 6Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 7Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 8Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 10Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 13Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 14Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 15Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 19Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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  • 20Mustafa Sandal ile Emina Jahovic doğum günü için bir araya geldiler - Magazin haberleri
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