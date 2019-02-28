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Gazeteciler ile sohbet eden Jahovic, "Yavuz'un doğum günü için bir araya geldik, keyifli geçti. Hepinize teşekkür ederim, çok yorgunum" dedi. Sadettin Saran lie geçtiğimiz günlerde çok cimri olduğu iddiası ile ayrıldığı konuşulan şarkıcı, "Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.