HABERTURK.COM

Ünlü popçu Mustafa Sandal, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Emina Jahovic ile oğlu Yavuz'un 8'inci yaş gününde yan yana geldi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal, "Bu aile arasında... Gerçek parti Çarşamba" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİN SESİNİ BİLEN TEK KİŞİSİN"

Jahovic de Instagram'dan oğlunun fotoğrafını paylaşarak, "Sana olan sevgimin gücünü başka kimse bilemeyecek. Kalbimin sesini bilen tek kişi sensin. 8 yaşın kutlu olsun oğlum Yavuz" dedi.

Jahovic ve Sandal'ın 11 yaşında Yaman adında bir çocukları daha bulunuyor.