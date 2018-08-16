Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi

16.08.2018 - 09:36 | Güncelleme:

Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliklerini bitiren Emina Jahovic, oğlu Yaman’a boşanma sebebini bir türlü açıklayamadığı için stresten 10 kilo verdi

  • 1 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı.

  • 2 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    Sırbistan’ın önemli gazetelerinden Kurir’e konuşan şarkıcı, oğulları Yaman (10) ve Yavuz’un (6) daha çok küçük olduğunu ve boşanmayla ilgili konuları onlara açıklayamadığını belirtti.

  • 3 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    Yaman’ın bazı şeylerden haberdar olduğunu dile getiren Jahovic, “Yaman çok hassas bir çocuk. Boşanmamızı ona açıklamakta zorluk çekiyorum.

  • 4 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    'UYUMAMAYA BAŞLADI'

    Son dönemde uyku uyumamaya başladı ve bu da beni çok fazla üzüyor” ifadelerini kullandı.

  • 5 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    Kız kardeşinin psikiyatrist olduğuna dikkat çeken Sırp şarkıcı, “Sürekli kardeşimle çocuklarıma boşanma sonrası nasıl davranılması konusunda fikir alışverişinde bulunuyorum” dedi.

  • 6 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    'HAYATIMIZ KISA SÜREDE DÜZENE GİRDİ'

    Mustafa Sandal’la boşanmasının hayatını etkilediğini söyleyen Emina Jahovic, “Ama hayatımız kısa sürede düzene girdi.

  • 7 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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    Yeni bir düzen kurduk ve şu anda normal hayatımızı yaşıyoruz” diye konuştu.

  • 8 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic stresten 10 kilo verdi - Magazin haberleri
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