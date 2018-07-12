Cadde'nin haberine göre, Mustafa Sandal, tek başına geldiği alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Uzun süre ofisinde toplantılar gerçekleştiren popçu, daha sonra yakın dostları ile bir araya gelerek yemek yedi.

Bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan Mustafa Sandal, soruları yanıtsız bırakarak "Kolay gelsin" demekle yetindi.