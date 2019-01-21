Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını ilan etti

Emina Jahovic ile boşanmasının ardından Mustafa Sandal'ın adı Melis Sütşurup ile aşk iddialarına karışmıştı. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını doğruladı