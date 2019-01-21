Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını ilan etti

Giriş: 21.01.2019 - 08:24 | Güncelleme:  

Emina Jahovic ile boşanmasının ardından Mustafa Sandal'ın adı Melis Sütşurup ile aşk iddialarına karışmıştı. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını doğruladı

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    Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşanmasının ardından adı birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Sandal'ın son olarak Melis Sütşurup ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

  • 2Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını ilan etti - Magazin haberleri
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    AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

    Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını doğruladı. "Söz verdiğim gibi, ilk sizinle tanıştırıyorum" notuyla Melis Sütşurup ile videosunu paylaşan Sandal'ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

  • 3Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını ilan etti - Magazin haberleri
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    MELİSA SÜTŞURUP'A SİBEL CAN BENZETMESİ

    Öte yandan, İlker Kaleli ile kuzen oldukları bilinen Melis Sütşurup'un Sibel Can ile benzerliği dikkat çekti.

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    Mustafa Sandal, iki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de sonlandırmıştı.

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    Melis Sütşurup'un ise önceki evliliğinden Yiğit adında bir oğlu var.

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