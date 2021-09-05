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Yapılan açıklamada; Mustafa Selim Yaşar’ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

İLK TÖREN DYO FABRİKASINDA

Cenaze namazı öncesinde saat 14.30’da Yaşar Topluluğu’nun ilk şirketi DYO’nun İzmir Çiğli Fabrikası’nda Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla bir tören düzenleneceği belirtildi. Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyulacağı için katılım sınırlı tutulacak ve defin işlemine ise sadece aile üyeleri katılacak

Cenazeye çelenk kabul edilmediği, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışta bulunabileceği açıklandı