Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi yarın defnedilecek

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yenik düşen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip defnedileceği açıklandı

Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi yarın defnedilecek
HABERTURK.COM

Yapılan açıklamada; Mustafa Selim Yaşar’ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

İLK TÖREN DYO FABRİKASINDA

Cenaze namazı öncesinde saat 14.30’da Yaşar Topluluğu’nun ilk şirketi DYO’nun İzmir Çiğli Fabrikası’nda Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla bir tören düzenleneceği belirtildi. Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyulacağı için katılım sınırlı tutulacak ve defin işlemine ise sadece aile üyeleri katılacak

Cenazeye çelenk kabul edilmediği, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışta bulunabileceği açıklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ambalaj sektöründen 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM Ambalajdan 3.4 milyar dolar gelir
Savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcısına tat vermedi
İŞ-YAŞAM Savunma ve havacılık ağustosta kayıp
Kayıt dışılığın önlenmesi için sigarada deneme ürünlerine de firma bilgisi yazılacak
İŞ-YAŞAM Sigara paketlerinde yeni dönem
Son dönemdeki afetlerde sigortalıların toplam hasar tutarı 200 milyon lirayı aştı
İŞ-YAŞAM Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişliyor
TESK Başkanı Palandöken: Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı
İŞ-YAŞAM TESK'ten yapılandırma talebi
Bakan Pakdemirli: TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı
İŞ-YAŞAM 'TMO, eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı'
Salarha Tüneli açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rant hırsına, cehalete, bencilliğe müsaade etmeyeceğiz-HABERLER
İŞ-YAŞAM Salarha Tüneli açıldı! "Rant hırsına, cehalete, ...
Kalkınma ajanslarının ödenek dağılımı değişti
İŞ-YAŞAM Kalkınma ajanslarının ödenek dağılımı değişti
Taksiciler zam için İBB'ye başvurdu - Haberler
İŞ-YAŞAM Taksicilerden çözüm için zam başvurusu
Bakan Pakdemirli IPARD-2 hibe tutarlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM Bakan Pakdemirli IPARD-2 hibe tutarlarını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.