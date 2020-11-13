Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın ve Alişan'ın programının ardından kuliste fenalaşan Mustafa Topalıoğlu hastaneye kaldırıldı. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında ve nereli? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu, 1957 tarihinde Hopa, Artvin'de doğdu. 63 yaşındaki Türk şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

MUSTAFA TOPALOĞLU SAĞLIK DURUMU

Kuliste fenalaşmasının hemen ardından bir ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun, 2 sene önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Çağlayan Topaloğlu, " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.