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“Caner Erkin ve Şükran Ovalı’yla ailece görüşüyoruz. Şükran, ‘Müslüm’ü izlemek istediğinde ona, focus gruplardan çocuk emziren kadınların sütten kesildiğini söyledim. Ama o, ‘Benim oyuncu olduğumu unutuyorsun galiba’ diye itiraz etti. Birlikte filmi izledik. Şükran ertesi gün eşim Sinem’i arayıp, sütten kesildiğini, o yüzden doktora gideceğini söyledi.”