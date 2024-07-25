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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mut'taki 'ölüm virajı'nda TIR devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Mut'taki 'ölüm virajı'nda TIR devrildi, sürücü öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde halk arasında 'ölüm virajı' olarak adlandırılan bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Feci kazada TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 05:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 06:01
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        Mut'taki 'ölüm virajı'nda TIR devrildi: 1 ölü
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        Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği kazada sürücü Bahri Borlu, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, gece saatlerinde D-715 Mut-Karaman Karayolu Burunköy Mahallesinde meydana geldi. Bahri Borlu yönetimindeki TIR, halk arasında 'ölüm virajı' olarak adlandırılan bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        BARİYERLERİ YIKIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Bariyerleri yıkarak karşı şeride geçen TIR, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Borlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

        Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Borlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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