Mut'taki 'ölüm virajı'nda TIR devrildi: 1 ölü

Mut'taki 'ölüm virajı'nda TIR devrildi, sürücü öldü
Mersin'in Mut ilçesinde halk arasında 'ölüm virajı' olarak adlandırılan bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Feci kazada TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği kazada sürücü Bahri Borlu, hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; kaza, gece saatlerinde D-715 Mut-Karaman Karayolu Burunköy Mahallesinde meydana geldi. Bahri Borlu yönetimindeki TIR, halk arasında 'ölüm virajı' olarak adlandırılan bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
BARİYERLERİ YIKIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Bariyerleri yıkarak karşı şeride geçen TIR, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Borlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Borlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.