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HaberlerGündemMUTASYON! Son dakika: Trakya korona vaka sayısı alrm veriyor!
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Trakya'da mutant alarmı!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Vaka sayılarının arttığı Edirne'de bir belde ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

MUTASYON! Son dakika: Trakya korona vaka sayısı alrm veriyor!
Trakya'da mutant alarmı!
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre,Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarında, Edirne'de vaka sayısı 75.29, Kırklareli'de 71.05, Tekirdağ'da 74.65 olarak tespit edildi. Vaka sayısındaki artışta Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55.37, Kırklareli'de ise 52.61 olarak açıklanmıştı.

EDİRNE'DE BİR BELDE KARANTİNADA

DHA'da yer alan habere göre Trakya'da en fazla vaka sayısının görüldüğü Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

İPSALA'DA PAZAR KURMA YASAĞI

İpsala ilçesinde ise artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı bildirildi.

KENTTE HİJYEN ÇALIŞMASI YAPILDI

Edirne'de koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için kalabalık noktalarda hijyen çalışmaları artırıldı. Polis ekipleri de trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri üzerinde denetim yaparak, sık sık anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

"ARTIŞ MUTANT VİRÜSE BAĞLI OLABİLİR"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte vaka sayısındaki artışın mutantlı virüse bağlı olabileceğini söyledi. Altun, "Edirne'de mutant virüs izolasyonu yapıldı. Dolayısıyla artış, bu mutant virüse de bağlı olabilir. Bunun Sağlık Müdürlüğü tarafından halka duyurulması, izah edilmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de vaka sayısını 100 binlere açıkladıklarına göre, il düzeyinde de bunu daha doğru yorumlayabilmek, sonuçları hakkında insanları daha iyi aydınlatabilmek için günlük yapılan test sayılarının, haftalık ortalaması ve pozitif olgu sayısının da bildirilmesi lazım.

"ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDECEK GİBİ"

Çünkü bir artış trendi yaşandı ve bu artış trendi devam edecek gibi. Doğru önlemlerle bunun azaltılabilmesi açısından, insanları doğru bilgilendirelim, insanlarımız da kurallara uyma konusunda herhangi bir tereddüt göstermezlerse ancak bunu böyle çözebiliriz" dedi.

"MUTANT VİRÜS 1.5 KAT DAHA BULAŞICI"

Sürecin uzamasından dolayı, insanların içeride kalmaktan sıkıldığını belirten Prof. Dr. Altun, "Süreç çok uzadı, insanlar gerçekten içeride kalmaktan dolayı sıkılmış durumda. Herkesin sabır noktası aşılıyor. Ama ben Edirne insanının kurallara uyduğunu düşünüyorum. Bunun sadece insanlar, kurallara uymuyor şeklinde atfedilmesi doğru değil. Mutant virüsün orijinal koronavirüse göre bakıldığında 1.5 kat daha fazla bulaştırıcılık etkisinin olduğunu bildiğimiz için sahadaki günlük test sayıları, pozitiflik oranları, il bazında ve beraberinde ne kadarında mutant virüsün izole edildiği ile açıklanabilir" diye konuştu.

"KURALLARA UYULMUYOR"

Edirneli Ömür Yangeç, herkesin kendisini koruması gerektiğini belirterek, "Kahvelerin açılmaması lazım. Mesafeyi korumamız lazım. Millette korku yok, kurallara uymuyorlar. Çarşı kalabalık ve hiçbir kurala uymuyorlar" dedi.

Maske takan sayısının az olduğunu söyleyen Yasemin Kaykı ise "Çoğu insan maskesiz geziyor. Maske takanlar da maskelerini indiriyorlar. Ben kendim alerjim olduğu halde kullanıyorum. Ama maalesef telefonla konuşurken bile maskelerini indiriyorlar" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ'DE BİNA KARANTİNA ALTINDA

Kırklareli'de vaka sayılarının artması üzerine önlemler de artırıldı. Lüleburgaz ilçesinin Gençlik Mahallesi'nde vaka görülen 1 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantina altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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