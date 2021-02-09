Bir apartmanda 14 mutant vaka! Böyle yayılıyor! 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir’de mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alınan apartmanın sakinleri yasaklara uymayan komşularına isyan etti. Eskişehir’in bazı mahallelerinde görülen mutasyonlu Covid-19 virüsü bu sefer de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç sokakta bulunan Sakinler apartmanında görüldü.

40 HANE KARANTİNAYA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre 10 katlı bir binada geçtiğimiz cumartesi günü yapılan testlerde 98 kişiden 14’ünde tespit edilen virüs, 40 hanenin karantina altına alınmasına neden oldu.

"YURT DIŞINDAN BİR MİSAFİR GETİRDİ"

Apartmana virüsü yurt dışından bir misafirin getirdiği ve daha sonra tedbirsizlikle rakamın yükseldiği öne sürüldü. Giriş ve çıkışın yasak olduğu apartmanın kapısına polis şerit çekerek önlem aldı.

"BAYAĞI KİŞİDE VAKA VAR"

Karantinayla alakalı bilgi veren apartman yöneticisi Avni Öndül; “Bayağı kişide vaka var ve 4 gündür karantina altında bina. 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. 10 gün daha böyle sürecek karantina. İhtiyaçlarımızı telefondan sipariş ediyoruz. Apartmanın geneli emekli kesim” dedi.

"BODRUM'DA OKEY OYNADILAR!"

Sakinler apartmanın 8’inci katında oturan Havva Ön de duruma isyan etti. Komşularının sosyal mesafeyi gözetmediğini iddia eden Ön, yasağa rağmen apartmanın bodrum katında okey oynandığını iddia etti. Konuyla ilgili serzenişte bulunan Havva Ön; “Bodrumda okey oynadılar, birbirlerine gidip çay içtiler, bahçede piknik yaptılar, negatiflerin de hayatını engellediler.

"BİZ NEGATİFİZ AMA ÇIKAMIYORUZ"

Eğer elimde delil olsaydı şikâyetçi olacaktım ama yok. Okey oynayanların hepsi bu binadalar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Bir Allah bir ben biliyorum. Sadece bugün korudular sosyal mesafeyi. Benim kızım çalışıyor, maddi manevi ne yaşayacağımızı düşünmediler. Biz pozitif değiliz negatifiz, ama çıkamıyoruz” diye konuştu.