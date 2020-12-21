Mutasyon ne demek? İngiltere'de yaşanan ev tüm dünyayı alarma geçiren gelişmeler sonrası geçtiğimiz gün akşam saatleri itibariyle bu sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Öte yandan "Mutaston aşı çalışmalarını etkiler mi?" sorusu da cevaını araştırıyor. Merak edilen sorularla ilgili detayları ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamayı haberimizde derledik.

MUTASYON NE DEMEK?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

VARYANT NE DEMEK?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Varyant kelimesi Fransızca kökenlidir.

Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol

- Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke

- Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme

“KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

Corona virüsünün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

* İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir

* Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

* Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.

* Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

MUTASYON AŞI FAALİYETİNİ ETKİLER Mİ?

Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, oluşan panik havası ve umutsuzluğa dair açıklamalarda bulunup bilimsel öngörülerini paylaştı.

Doç. Dr. Fatih Şahiner, “Bu yeni varyantın (yeni bir tür değil) daha bulaşıcı olduğu söylenmesine ve sürekli benzer haberler çıkmasına rağmen bu bilginin doğruluğunu kesin olarak bilmiyoruz. ‘Yeni varyantın aşılar üzerine etkisi olup olmadığı belli değil’ deniyor. Diyelim ki spike (S) proteinini etkiledi o zaman ne olur? Hemen söyleyelim. mRNA aşıları yeniden dizayn edilir ve üretimi kolay olduğu için bu varyantın olduğu bölgelere yeni aşılar gönderilir. Türkiye’de kullanılacak aşının avantajlarından biri de bu noktada ortaya çıkıyor. Çin’den alınması planlanan tam inaktive virüs aşısı, olası S proteini mutasyonlarından mRNA aşılarına göre daha az etkilenir hatta belki de hiç etkilenmez. Çünkü teorik olarak, bu tür aşılar, spike (S) gibi tek bir viral protein setinden ziyade tüm viral protein setini içerdikleri için daha geniş antikor yanıtı ve T hücresi tepkileri üretebilir. Dolayısıyla hem bilinen bir teknoloji olması hem de nötralizan antikor yanıtını uyarabilen M ve N proteinleri gibi farklı viral proteinleri de içermesi nedeniyle bu tip aşıların; olası aşı kaçış varyantlarının ortaya çıkışından daha az etkilenen bir sistem olduğu söylenebilir.”

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.