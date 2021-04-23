Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmaya devam etmesi mutasyonlu koronavirüs belirtilerinin araştırılmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi mutasyonlu virüs belirtilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlu virüsün görüldüğünü söylemişti. Peki, Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Baharla birlikte pandeminin seyri de değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Bilim Kurulu Üyeleri mutasyonlu virüsün 1,5 kat bulaşma hızına ulaştığını açıkladı. Peki, mutasyonlu virüs belirtileri neler;

Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Tam da nedeni belli olmayan semptomlar çok sık görülen belirtiler arasında.

-Boğaz ağrısı

-İshal, mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal belirtiler

-El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

-Cilt döküntüsü

-Tat alma veya koku duyusunun kaybı

-Konjunktivit

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

MUTASYONLU VİRÜS TEHLİKELİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonla ilgili çok fazla sayıda haber ve bilgi çıkmış durumda. Dünyadan da sürekli bilgi geliyor. İngiltere'de başlayan mutasyonların duyurulmasıyla birlikte hepimiz alert olduk. Burada en büyük merakımız 'mutasyonun hastalık şiddeti üzerine etkisi ne olacak?' Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' ifadelerini kullandı