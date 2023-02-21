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Haberler Yaşam Mutfak Bitkileri ve Çiçekleri: Mutfağa Hangi Bitkiler Konur?
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Mutfak bitkileri ve çiçekleri: Mutfağa hangi bitkiler konur?

Bitkiler ve çiçekler, doğayı ve insan hayatını güzelleştirmeye, bulunduğu her ortama büyük bir enerji katmaya devam ediyor. Pek çok bitki türü, yetişmek için uygun koşulları bulduğunda, iç mekânda da kolayca gelişmektedir. Salon, oturma odası, balkon, yatak odası, antreler, evin havasını değiştirecek bitkiler ile renklenir. Mutfaklar ise evin en hareketli alanlarından biridir. Özellikle ev hanımlarının günlük yemek yaparken bolca vakit geçirdiği mutfağı, kişinin zevklerine hitap edecek çiçekler ve bitkiler ile süslenir.

Mutfak Bitkileri ve Çiçekleri: Mutfağa Hangi Bitkiler Konur?
HABERTURK.COM

Mutfak bitkileri ile mutfağınızın havasını bir anda değiştirmeye ne dersiniz? Eğer mutfağınızda yeteri kadar alan varsa mutfak çiçeklerine yer açabilirsiniz. Peki, mutfağa hangi bitkiler konur? Mutfağa koyulacak süs bitkilerini ya da mutfakta yetişen çiçekleri merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Mutfağa Hangi Bitkiler Konur?

İç mekân koşullarında ideal bir gelişme sağlayan pek çok bitki ve çiçek türü, mutfaklarda uzun seneler canlılığını koruyabilir. Mutfağınızın görünümünü biraz değiştirmek istiyorsanız ve çiçeklere karşı bir ilginiz varsa mutfağa konulan çiçeklerin canlılığından ve enerjisinden yardım alabilirsiniz. İşte severek yetiştireceğiniz mutfak bitkileri...

Begonya

Begonya, nemli ortamı seven bir çiçektir. Toprağının çok kurutulmaması, düzenli sulanması durumunda harika çiçekleri ile mutfağınıza renk katar. Mutfaktaki masanız yeterli ışığı alıyorsa kesinlikle begonya için en harika alan olacaktır.

Çin Para Bitkisi

Sıcak alanlardan hoşlanan Çin para bitkisi, mutfakta yetişen çiçekler arasındadır. Eğer mutfağınız yeterli güneş alıyorsa bu bitki ile mutfağın atmosferini değiştirebilirsiniz. Çin para bitkisinin yeterli güneş almadığını yapraklarından anlayabilirsiniz. Eğer yapraklarında bir kıvrılma gözlemlediyseniz mutfakta yeterince güneş almıyor demektir. Hemen farklı bir alana taşımayı ihmal etmeyin. Çin para bitkisi, çok fazla su sevmez. Bu nedenle toprağı kurudukça sulanmalıdır. Köklerinin çok fazla sulanması, çürümesine neden olabilir.

Kaktüs

Kaktüs, bir çöl bitkisi olduğu için pek çok kişi tarafından özellikle yetiştirilir. Eğer mutfak çiçekleri arasından hangisini tercih edeceğinizi bilmiyorsanız kaktüse bir şans verebilirsiniz. Kaktüs, çok fazla sulamaya ihtiyaç duymaz. Yaz aylarında haftada2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulanması yeterli olacaktır. Aydınlık bir ortamda bulunması, kaktüsün gelişimini destekleyecektir.

Baharatlar

Yemek yapmayı çok sevdiğiniz için gününüzün büyük bir kısmı mutfakta geçiyorsa sizlere enerji veren, mis gibi kokuları ile aklınızı başınızdan alacak baharatlar yetiştirebilirsiniz. “Mutfağa hangi bitki konur?” sorusuna cevap arıyorsanız biberiye, nane, rezene ve maydanoz gibi bitkiler için mutfağınızda yer açabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz baharat ve bitkiler, yemeklerinize tazelik katacaktır.

Afrika Menekşesi

Mutfağınıza renk katacak bir diğer çiçek, Afrika menekşesidir. Direkt güneş ışığından korunması gereken Afrika menekşesi, güneşten dolaylı şekilde yararlanmalıdır. Güneş ışığını hiç almayan evin orta kısımlarında ise gelişim göstermez. Bu nedenle mutfağınızın penceresine yakın bir alanda konumlandırılmalıdır.

Aloe Vera

Eğer mutfağınız yeterince güneş alan bir pencereye sahipse aloe veranın yemyeşil görünümüne yer açabilirsiniz. Aloe vera, güneşi ve suyu seven bir bitki türüdür. Bu sayede iç mekanların pek çok noktasında yer verilebilir. Kolay bakımı sayesinde çiçekler ile yakından ilgilenenlerin mutfağı için tercih ettiği bitkiler arasında olmaya devam eder.

Zeze Çiçeği

Mutfak bitkileri denildiğinde akla ilk gelen bitkilerden biri, zeze çiçeğidir. Zeze çiçeği; yarı aydınlık ortamlara, yani ışığı dolaylı aldığı hafif gölge ortamlara uyum sağlayabilir. Üstelik çok fazla suya ihtiyaç duymadığı için bakımı oldukça kolaydır. Toprağını sürekli kontrol ederek, sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Toprağı nemini kaybetmeye başladığında mutlaka yavaş yavaş sulanmalıdır. Su miktarı ise çok fazla olmamalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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