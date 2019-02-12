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Tahıllar

Sağlık ve Güvenlik Araştırmacısı Caitlin Hoff, tahıllar yumuşaması için suda veya et suyunda kaynatılsa da, daha öncesinde de mutlaka yıkamak gerektiğini söyleyerek, "Pirinç, kinoa veya arpa gibi tahıllar, fazla nişasta, kir ve mikroplardan arınması için pişirmeden önce soğuk suyla iyice yıkanmalı" dedi.